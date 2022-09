Coronavirus: 69 nuovi casi e 59 guarigioni in Maremma. Stabili i ricoveri

GROSSETO – Sono 69 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 125) su 413 tamponi (ieri 652). Scende il rapporto contagi/test: il tasso di positività è pari al 16,7% (ieri 19,2%).

Salgono leggermente positivi: sono 3.216 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.212). 59 le guarigioni in 24 ore (ieri 90).

Stabili i ricoveri: sono cinque le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri). Resta vuota la terapia intensiva (come ieri).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 13/09/2022 alle ore 24 del 13/09/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 650 112 1.500 65 Grosseto 413 69 3.216 59 Siena 529 87 1.204 67 Asl TSE 1592 268 5920 191

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 13 19 18 31 19 6 6 Grosseto 4 9 11 14 24 6 1 Siena 8 12 21 12 25 6 3 ASL TSE 25 40 50 57 68 18 10

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 3 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 5 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Campagnatico 3 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 1 Civitella Paganico 1 Follonica 3 Gavorrano 2 Grosseto 28 Magliano In Toscana 3 Manciano 4 Massa Marittima 2 Monte Argentario 4 Orbetello 5 Pitigliano 1 Roccastrada 6 Sorano 3

Decessi