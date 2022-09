Un lettore: «Da quattro anni la strada di via Rovetta è impraticabile. Pericolosa anche per i bambini»

GROSSETO – «Anche quest’anno, come ormai faccio da almeno quattro anni, segnalo all’apertura dell’anno scolastico il pessimo stato in cui si trova la parte finale di via Rovetta e quella di via Prati. Per intendersi, quelle che circondano la scuola elementare “Paride Pascucci”» così un nostro lettore, Andrea Mancioppi, scrive al Comune di Grosseto.

«Le radici dei pini rendono la strada impraticabile, tanto che molti automobilisti, nella parte peggiore, proprio in corrispondenza delle strisce pedonali usate dai bambini quando escono da scuola, passano completamente nella corsia sinistra, con pericolosi zigzag».

«Nei pressi del marciapiede, è praticamente impossibile parcheggiare senza rischiare un semiasse, data la quantità e le dimensioni delle “gobbe” provocate dalle radici degli alberi. Per non parlare dello stato da terzo mondo dei marciapiedi frequentati da bambini, genitori e anziani con passeggini etc. Ci sono ancora addirittura le “cicatrici” degli scavi della fibra» prosegue la nota.

«La situazione è ancora più frustrante perché ogni anno, alla segnalazione all’inizio dell’anno scolastico, viene risposto, come immagina verrà fatto anche stavolta, che “l’area rientra in un più ampio progetto di prossima realizzazione”».

«Sono ormai 4 anni che la risposta è la stessa. E’ desolante oltre che pericoloso. E’ oltremodo frustrante anche vedere tratti di strada cittadine che negli ultimi anni sono state sistemate, dimenticando questi 200 metri, frequentati da centinaia di bambini tutti i giorni. Spero vivamente che anche quest’anno la fortuna sia dalla nostra parte e che non succeda nessun incidente ai bambini intorno alla scuola. Mi farebbe molto piacere poter cancellare tutte le segnalazioni fatte negli anni scorsi. Vorrebbe dire che finalmente questa incresciosa e pericolosa situazione è risolta».