Smaltimento olio esausto, Confcommercio: «Servizio gratuito per associati»

GROSSETO – “Per smaltire gli oli e i grassi esausti (di natura vegetale oppure animale) gli associati Confcommercio Grosseto sono automaticamente iscritti al Conoe, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi animali esausti, e dunque non sono chiamati a versare ulteriori specifici contributi. Unica accortezza è quella di affidare il servizio di raccolta di questi materiali alle aziende affiliate al Consorzio”, spiegano dall’associazione di categoria.

“Non tutti forse sanno o ricordano – dicono da Confcommercio Grosseto – che le attività commerciali che nell’esercizio della loro funzione detengono, producono, importano oli e grassi vegetali ed animali esausti sono tenute a partecipare a un Consorzio per la gestione di questi materiali, da trattare e smaltire secondo regole precise. Coloro che non seguono la procedura di legge possono incorrere in sanzioni amministrative da 8.000,00 a 45.000,00 euro”.

“Le attività commerciali prevalentemente interessate da questa norma sono a titolo indicativo, ma non esaustivo: ristoratori, fornai, titolari di rosticcerie e pasticcerie. Chi, tra questi, è già iscritto a Confcommercio non deve fare nulla di particolare se non avere l’accortezza di servirsi – per la raccolta degli oli e grassi esausti – di operatori anch’essi iscritti al Conoe. Il ritiro del materiale avviene gratuitamente”.

Sul sito internet del Consorzio (www.conoe.it), nella sezione ‘aziende’ è possibile trovare l’elenco completo delle imprese aderenti.

“In provincia di Grosseto – evidenzia Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – segnaliamo la presenza di Calussi Srl, con sede in città, località Barbaruta (info@calussiecologia.com, www.calussiecologia.com) azienda particolarmente seria e scrupolosa nella gestione della filiera degli oli esausti”.

Chi non è ancora associato, può aderire a Confcommercio Grosseto e la pratica Conoe andrà in automatico.