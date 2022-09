Una nuova corrente all’interno di Forza Italia: nasce “Grosseto per il Ppe”

GROSSETO – Nasce “Grosseto per il Ppe”, una costola (corrente) di Forza Italia che a Grosseto, insieme all’Udc, ha costituito la “Casa dei popolari maremmani”.

Ecco il manifesto con il quale il nuovo movimento si presenta:

1. Meno tasse e meno burocrazia per le aziende;

2 Incentivi alle piccole imprese;

3. Ancora piu agevolazioni per le aziende che assumono i giovani;

4. Reddito di autonomia: contrasto della povertà in una prospettiva di sussidiarietà attivante;

5. Prevedere iniziative per sostenere ed agevolare le mamme lavoratrici;

6. Reddito di maternità;

7. Più sicurezza nei territori per i cittadini;

8. Una scuola più vicina al territorio e al mondo del lavoro;

9. Trovare soluzioni per sostenere le aziende e i cittadini rispetto al costo esorbitante dell’energia;

10. Un piano per contrastare la siccità e prevenirla;

11. Una sanità più forte, con medici di famiglia veri protagonisti e con la possibilità di accedere in tempi ragionevoli a visite mediche specialistiche e ad esami tramite il Ssn;

12. Potenziare le infrastrutture. In particolare continuare la superstrada Rosignano-Grosseto fino a Civitavecchia;

13. Promuovere e sostenere il turismo mettendo come priorità le manutenzioni stradali e infrastrutturali;

14. Puntare, con progettualità mirate e specifiche, ad un’agricoltura più congeniale al territorio.

Ecco i fondatori: Giorgio Signori; Amedeo Gabbrielli; Brunero Bernini; Indro Buoriposi; Barbara Chelli; Anna Maria Bernardini; Gabriele Saltelli; John Powell; Francesco Riello e Deborah Delaurentis.