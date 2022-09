ORBETELLO – Aggiornamento ore 17.50: La persona deceduta è un uomo di 88 anni. Ha 42 anni l’uomo che è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice tre.

La seconda persona ferita è invece una donna di 59 anni, trasferita al Misericordia in codice due. Sul posto dell’incidente sono intervenuti la Croce Rossa di Orbetello, la Misericordia di Albinia e l’automedica di Orbetello oltre alla Polizia stradale per i rilievi.

Aggiornamento ore 16.34: Oltre alla persona deceduta c’è anche una persona ferita in modo grave che è stata portata in codice tre all’ospedale Misericordia e un’altra trasferita in codice due sempre al pronto soccorso grossetano. L’uomo morto sarebbe stato a bordo di un’auto con targa straniera.

La strada è tuttora bloccata.

News 16.05: Sarebbe un uomo la persona deceduta nell’incidente avvenuto all’entrata di Orbetello. L’uomo sarebbe stato alla guida della vettura. Ferita la donna al suo fianco. E ci sarebbe anche una terza persona ferita.

Ancora sangue sulla strada: uomo muore nell’incidente. Due feriti

News ore 15.55: Una persona è rimasta uccisa in un incidente avvenuto oggi pomeriggio sull’Aurelia, tra Capalbio e Orbetello, all’entrata del comune lagunare.

L’incidente ha coinvolto una vettura e un camion. Nello scontro è rimasta uccisa una persona, mentre altre due sono rimaste ferite.

La strada è completamente bloccata per consentire l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Sul posto la Polizia stradale per stabilire la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi, personale medico del 118,e personale Anas.

