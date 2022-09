elezioni2022: ecco tutti i candidati e tutti i simboli delle liste di Camera e Senato. LA GUIDA DEFINITIVA

GROSSETO – Conto alla rovescia per le elezioni di domenica 25 aprile quando gli italiani saranno chiamati al voto per il rinnovo dei due rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Ricordiamo che si vota dalle 7 alle 23 e per votare è necessario esibire un documento d’identità valido e avere la tessera elettorale.

Gli elettori avranno disposizione una scheda per la Camera (colore rosa) e uno scheda per il Senato (colore giallo). Per la prima volta l’elettorato attivo sarà uguale: tutti i maggiorenni potranno votare anche per il Senato.

La legge elettorale – Come è noto si vota con la legge elettorale che si chiama Rosatellum ed è una legge mista: ha una quota maggioritaria e una proporzionale. Il Rosatellum (dal nome del proponente Ettore Rosato oggi di Italia Viva) prevede il 61% dei parlamentari eletti con il sistema proporzionale e il 37% con quello maggioritario attraverso dei collegi uninominali. Il restante 2% poi è riservato al voto delle circoscrizioni estero. La quota maggioritaria viene eletta in base ai collegi uninominali dove vince chi prende più voti. Esistono anche quote di sbarramento: il 3% per le singole forze e il 10% per le coalizioni. Da questo di capisce che è una legge che spinge abbastanza con forza alla formazione di coalizioni che possano puntare alla vittoria nei collegi.

Le liste in corsa per le #elezioni2022

In totale sono 15 le lista presenti nella scheda elettorale: per la precisione sono 15 al Senato e 14 alla Camera. Due sole le coalizione presenti, centrodestra e centrosinistra. Vediamo insieme quali sono: Centrodestra con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati; Centrosinistra con Partito democratico, Impegno Civico, Sinistra/Verdi, Più Europa; Azione /Italia Viva; Movimento 5 Stelle; Unione Popolare; Italia Sovrana e Popolare; Vita e Pci (soltanto al Senato).

#Elezioni2022: i nuovi collegi in Toscana

I nuovi collegi

La situazione in Toscana e i nuovi collegi – Abbiamo realizzato una serie di mappe per farvi capire meglio come sono organizzati i nuovi collegi nella nostra Regione ma soprattutto per quanto riguarda la nostra provincia.

Per la Camera dei deputati: in Toscana saranno eletti 24 deputati; 15 nel proporzionale e 9 nei collegi uninominali. Il collegio uninominale che interessa la Maremma comprende i territori delle province di Grosseto e Siena per una popolazione totale di 487.000 abitanti distribuiti su 63 comuni. Il collegio plurinonimale invece è ancora più vasto e comprende ben quattro province: Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno.

Per il Senato della Repubblica: in Toscana saranno eletti 12 senatori; 8 nel proporzionale e 4 nei collegi uninominali. Il collegio uninominale che interessa la Maremma è molto vasto e comprende tutta la Toscana del sud, cioè le tre province di Grosseto, Siena e Arezzo per una popolazione totale di oltre 830mila abitanti distribuiti su 99 comuni. Il collegio prurinominale invece corrisponde alla totalità della Regione.

#elezioni2022: tutti i simboli delle liste di Camera e Senato

Ecco tuti i candidati, lista per lista:

Camera dei Deputati

Italexit (Paragone)

Uninominale: Federico Celentano

Plurinominale: Costanza Vaccaro; Andrea Asciutti; Vero Balsimelli, Daniele Ombriti

Unione popolare

Uninominale: Salvatore Allocca

Plurinominale: Vittorio Cateni; Loretta Valenti; Luca Chiappe; Elena Golini

Azione / Italia Viva (Terzo Polo)

Uninominale: Stefano Scaramelli

Plurinominale: Francesco Bonifazi; Benedetta Frucci; Giuseppe Monaci; Isabella Martini

Centrodestra (coalizione con Fdi, Lega, Forza Italia e Noi Moderati)

Uninominale: Fabrizio Rossi

Plurinominale:

• Fratelli d’Italia: Chiara La Porta; Fabrizio Rossi; Chiara Colosimo; Francesco Michelotti

• Lega: Tiziana Nisini; Mario Lolini; Cinzia Santoni; Carlo Ghiozzi

• Forza Italia: Deborah Bergamini; Roberto Berardi; Antonella Gramigna; Lorenzo Lorè

• Noi Moderati: Lucia Tanti; Marco Falorni; Manuela Seriacopi; Gaetano Gliatta

Centrosinistra (coalizione Pd, Impegno Civico, Verdi/Sinistra, Più Europa)

Uninominale: Enrico Rossi

Plurinominale:

• Impegno Civico: Carla Ruocco; Mario Calì; Simona Di Blasi; Giorgio Federighi

• Partito democratico: Laura Boldrini; Marco Simiani; Roberta Casini; Simone De Rosas

• Sinistra/ Verdi: Nicola Fratoianni; Serena Ferraiuolo; Telio Barbieri; Marta-Glenda Lugano

• Più Europa: Alessandro Giovannini; Carla Taibi; Davis Garzella; Desideria Mini

Vita

Uninominale: Federico Zacchei

Plurinominale: Sabrina Bargagna; Ciro Scognamiglio; Sabrina Mancini; Ugo Rossi

Italia Sovrana e Popolare

Uninominale: Roberta Fabbri

Plurinominale: Marco Rizzo; Silvia Stefani; Francesco Sale; Caoli Berni

Movimento 5 Stelle

Uninominale: Luca Giacomelli

Plurinominale: Riccardo Ricciardi; Stella Sorgente; Luca Migliorino; Flavia Serena Sandoiu

Senato della Repubblica

Movimento 5 Stelle

Uninominale: Andrea Barbagli

Plurinominale: Ettore Antonio Licheri; Manuela Bellandi; Gianluca Ferrara, Donella Bonciani

Azione / Italia Viva (Terzo Polo)

Uninominale: Davide Vivaldi

Plurinominale: Matteo Renzi; Mariastella Gelmini; Paolo Russo; Stefania Saccardi

Centrosinistra (coalizione Pd, Impegno Civico, Verdi/Sinistra, Più Europa)

Uninominale: Silvio Franceschelli

Plurinominale:

• Sinistra/ Verdi: Eros Tetti; Cecilia Bassi; Marco Guercio; Elena Donati

• Impegno Civico: Antonietta Margherita Rebuffoni; Nicola Grimaldi, Simona Bruschi, Riccardo Parisi

• Partito democratico: Dario Parrini; Ylenia Zambito; Silvio Franceschelli; Caterina Biti

• Più Europa: Marco Taradash; Fabiola Trivella; Davide Bacarella; Valentina Cosimati

Unione Popolare

Uninominale: Claudio Cubattoli

Plurinominale: Fabrizio Callaioli; Francesca Conti; Angelo Baracca, Daniela Dominica Vanghieri

Vita

Uninominale: Tommaso Agostini

Plurinominale: Antonietta Gatti; Marco Santero; Vanda Ciaiola; Tommaso Agostino

Pci

Uninominale: Marco Barzanti

Plurinominale: Paolo Manuelo Zara; Stefania Tonini; Marco Pompeo; Francesca Bruni

Italexit (Paragone)

Uninominale: Gualtiero Bomba

Plurinominale: Marco Mori; Cinzia Del Bigallo; Guglielmo Mossuto; Claudia Bernabei

Centrodestra (coalizione con Fdi, Lega, Forza Italia e Noi Moderati)

Uninominale: Simona Petrucci

Plurinominale:

• Fratelli d’Italia: Patrizio Giacomo La Pietra; Daniela Garnero Santaché; Paolo Marcheschi; Susanna Donatella Campione

• Forza Italia: Massimo Mallegni; Rita Pieri; Bernardo Mennini; Lorenza Bondi

• Noi Moderati: Sandro Dini; Maria Cristina Bardoni; Enrico Mencattini; Clara Trama

• Lega: Claudio Borghi; Donatella Legnaioli; Mario Agnelli; Cecilia Cappelletti

Italia sovrana e popolare

Uninominale: Maria Teresa Turrini

Plurinominale: Salvatore Catello; Claudia Placanica; Antonio Martello; Alessandra Angeloni