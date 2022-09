PRINCIPINA MARE – Le mongolfiere conquistano la Maremma. Sono state migliaia le persone che ieri sera hanno scelto la spiaggia di Principina per vedere da vicino lo spettacolo delle mongolfiere arrivate in provincia di Grosseto in occasione della Festa del Cielo, l’iniziativa voluta per celebrare i 30 anni di attività dell’Atlante srl, una delle aziende più dinamiche del nostro territorio.

La società Atlante srl della famiglia Lamioni, azienda leader nel settore dell’edilizia, del restauro e della formazione, ha deciso di festeggiare così il suo trentesimo compleanno, facendo un regalo alla città di Grosseto, alla Maremma e ai suoi abitanti. “Vogliamo ringraziare con questo dono un territorio che ci ha dato tanto – dichiara Giovanni Lamioni – nel quale abbiamo deciso di vivere e lavorare, facendo crescere la nostra azienda di famiglia, e nel quale continueremo a investire nei prossimi anni.”

Le mongolfiere sulla spiaggia – Ogni mongolfiera è alta come un fabbricato di 6 piani e occupa un volume di circa 4mila metri cubi. In totale le mongolfiere gonfiate a Principina erano sei. Durante l’evento sono stati protagonisti fin dal primo pomeriggio gli acrobati della compagnia Mantica con spettacoli di gicoleria ed equilibrismo.

Gli sponsor – Fa festa “Principina in Mongolfiera” è organizzata e finanziata dalla Atlante srl con il patrocinio gratuito del Comune di Grosseto, e con il sostegno economico di diversi Enti, tra i quali i main sponsor Supermercati Conad di Grosseto e Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, e poi Confartigianato Imprese Grosseto, Generali assicurazione, lo stabilimento balneare Ricci di Mare di Marina di Grosseto. L’organizzazione è curata dalla società Ecista di Stefano Sagina, Mariachiara Goracci, Andrea Farini e Carlo Contini.