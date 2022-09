La massetana Irene a ripasso di kata allo stage della campionessa olimpica Sanchez

MASSA MARITTIMA – Un piccolo grande sogno che si avvera per il talento delle arti marziali Irene Machetti. La giovanissima atleta di Massa Marittima ha partecipato a Milano allo stage tecnico organizzato dallo CSEN della campionessa Olimpica in carica la spagnola Sandra Sanchez e del tecnico Jesus del Moral. Un’ulteriore occasione di crescita tecnica, ispirazione e confronto per Irene.

Sin da bambina Machetti è una grande appassionata karate e kata, rivelandosi negli anni brava e assidua a non fermarsi tra allenamenti, gare, medaglie e stage; la giovane maremmana è attualmente al lavoro tra Venturina presso la Samurai Judo con il suo storico Maestro Roberto Ninci e Firenze alla Etruria Karate, pronta per iniziare al meglio la prossima stagione.