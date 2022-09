Il Bbc Grosseto vince gara due, tutto da decidere nel derby cittadino di Coppa

GROSSETO – Sarà necessaria la terza partita, in programma domenica 11 settembre alle 15,30 allo stadio Roberto Jannella per stabilire la formazione grossetana che la prossima settimana, al “Gianni Falchi” di Bologna, disputerà le Final Four di Coppa Italia. Le prime due sfide di semifinale tra Bbc Spirulina Becagli e Bsc Big Mat si sono chiuse con una vittoria a testa, al termine di diciotto inning appassionanti. Sabato pomeriggio il Bsc di Alessandro Cappuccini ha portato a casa una vittoria incredibile, con una rimonta all’ultimo inning dal 3-5 al 7-5. I giovani del Bsc, a un out dalla sconfitta, hanno colpito duro Junior Oberto costringendolo a subire due singoli, firmati da Piccini e Diaz e due doppi di Leonora e Pasquini, intervallati all’intenzionale a Sculli.

Il Big Mat era andato avanti 2-0 al 2° con il doppio di Scull, segnando il 3-0 con Leonora. La Spirulina Becagli ha ribaltando la situazione con due punti al sesto (singolo di Vaglio), due al settimo (uno sulla battuta di Ambrosino non fermata dalla difesa e l’altro sul doppio di Biscontri) e uno all’ottavo grazie al singolo di Ambrosino.

In garadue, sorretto a dovere da Gonzalez (8bv-10so in 8.2rl), il Bbc si è riscattato segnando due punti al terzo inning con una base rubata di Riccardo Ferretti e il singolo di Paolino Ambrosino. I ragazzi di Ramos avrebbero potuto allungare, ma hanno lasciato in base addirittura 14 corridori. Il Bsc, che ha potuto contare sulla bella prova di Flores (5bv-7so in 6rl), nell’ultimo inning hanno messo due uomini in base. Dal bullpen è uscito però Noguera che ha chiuso la partita con uno strike out, firmando la settimana salvezza dell’anno (foto Bettazzi).

Gara1, Bbc Grosseto-Bsc Grosseto 5-7

BSC GROSSETO: Piccini 3 (1/4), Diaz 5 (2/5) (Valdez, Childers 6), Leonora 8-4 (2/3), Scull 7-9 (2/4), Pasquini 9-8 (2/4), Cappuccini bd (1/5), Milli 2 (0/3), Piccinelli 4 (0/3) (Mattia Pancellini 7 0/1), Tiberi 6-5 (0/4).

BBC GROSSETO: Chelli 8 (1/4), Barcelan 5 (3/4), Herrera 6 (0/3) (Ferretti 0/1), Ambrosino 7 (1/5), Loardi 9 (0/5), Sgnaolin 3 (2/4), Biscontri bd (1/5), Sarrocco 2 (0/3), Vaglio 4 (2/3).

ARBITRI: Palazzotto e Iacono.

PUNTI: Bsc 002.001.004: 7 (10bv-1e); Bbc 000.002.200: 5 (10bv-0)

LANCIATORI: Cozzolino 5.1rl-4bv-5bb-1so, Oberto (p.) 3.1rl-6bv-1bb-6so; Sireus 6rl-6bv-4bb-7so,

Artitzu (v.) 3rl-4bv-2bb-3so.

NOTE: doppio Barcelan (2), Scull, Pasquini, Biscontri, Leonora.

Gara2, Bbc Grosseto-Bsc Grosseto 2-0

BSC GROSSETO: Piccini 3 (1/4), Diaz 5 (1/4), Leonora 8 (1/4), Scull 7 (2/3), Pasquini 9 (0/4), Mattia Pancellini (1/4), Cappuccini bd (2/4), Piccinelli 4 (0/3) (Milli 0/1), Tiberi 6 (0/3).

BBC GROSSETO: Chelli 7 (0/2), Vaglio 4 (2/5), Barcelan 5 (1/3), Ambrosino 8 (1/5), Loardi 9 (3/4), Sgnaolin 3 (1/3), Biscontri 2 (0/4), Gentili bd (0/3), Ferretti 6 (0/3).

ARBITRI: Iacono, Palazzotto.

PUNTI: Bsc 000.000.000: 0 (8bv-1e), Bbc 002.000.000: 2 (8bv-0)

LANCIATORI: Flores (p.) 6rl-5bv-6bb-7so, Marquez 2rl-3bv-2bb-4so; Gonzalez (v.) 8.2rl-8bv-1bb-10so, Noguera (s.) 0.1rl-0bv-0bb-1so

NOTE: doppio Mattia Pancellini.