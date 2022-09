I proprietari di seconde case si lamentano: «Tari troppo alta. Paghiamo per due anche se stiamo pochi giorni»

FOLLONICA – Il Consiglio comunale di Follonica «nel fissare le aliquote Tari per l’anno 2021, ha elevato per i contribuenti non residenti il numero degli utenti da una unità a due raddoppiando in tal modo la quota per la parte variabile (da 104 a 208 euro) senza illustrare le motivazioni che hanno motivato la variazione» a dirlo in una lettera mandata al Comune, un gruppo di proprietari di case e appartamenti. Tutti non residenti.

«Con la stessa delibera sono stare fissate le tariffe per la quota fissa e per la parte variabile nella stessa misura sia per gli utenti residenti che per i non residenti, violando in tal modo il principio di base sancito anche dalla CE “chi più inquina più paga” in quanto è certo che la famiglia residente composta dallo stesso numero di persone produce più rifiuti di chi utilizza la propria seconda casa per un breve periodo annuale».

«Siamo tutti proprietari non residenti di piccola appartamenti, e che pertanto utilizzano il servizio della raccolta dei rifiuti per un periodo inferiore a 183 giorni e quindi producono una quantità sicuramente inferiore a quella prodotta dai cittadini residenti. Riteniamo di non dover corrispondere le stesse cifre dei residenti».

«Questo è il ringraziamento che codesta Amministrazione riserva ai cittadini, non elettori per Follonica, che negli anni 70 hanno investito i loro risparmi a Follonica acquistando un miniappartamento per le proprie vacanze, permettendo così alla città di rifiorire dalla crisi subentrata a seguito della chiusura delle attività produttive (miniere). I sottoscrittori della presente lettera sono disponibili a segnalare annualmente il consumo di energia elettrica distinto per bimestre evidenziando in tal modo l’utilizzo dell’immobile» concludono i 126 firmatari della lettera inviata al Comune.