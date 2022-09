Coppa Toscana, i ragazzi della Gea sconfitti nel match di esordio col San Vincenzo

GROSSETO – Debutto stagionale con sconfitta per la Gea Basketball Grosseto, superata 68-57 nella Coppa Toscana di serie D sul campo del San Vincenzo Basket. I ragazzi allenati da Marco Santolamazza hanno tenuto testa alla formazione livornese per 35’, poi si sono dovuti arrendere per una condizione ancora non al meglio e per un organico incompleto, per le assenze di Giovanni Piccoli e di capitan Edoardo Furi.

Nel corso del match si sono viste ottime cose, a cominciare dal 3/3 dalla lunga distanza di Tommaso Ense (top scorer della Gea con 15 punti) confermato nel roster dopo l’arrivo nel finale della passata stagione. Roberti e compagni sono stati sempre a ridosso del San Vincenzo: hanno chiuso i primi 10’ sotto di tre punti, prima di andare all’intervallo a -6, con un solo punto di ritardo al 3°. Nella quarta frazione la Gea ha addirittura messo la testa avanti, anche se di un solo punto. I locali, che hanno mostrato più fisicità dei grossetani, hanno firmato un contro break e sono volati verso la vittoria. Prima dell’Opening Day di serie D, la Gea disputerà altri due incontri di Coppa al palasport di via Austria, venerdì prossimo contro Donoratico e domenica 25 contro Valdicornia.

Garden Toscana San Vincenzo-Gea Basketball Grosseto 68-57

GARDEN TOSCANA RESORT: Bertini 11, Persico 17, Giovani 8, Bini 16, Bazzano 9, Bartolini 2, Bongini P. 5, Turini, Bongini, Vallesi n.e. All. Baroni-Crudeli.

GEA GROSSETO: Roberti 9, Morgia 7, Scurti 7, Mari 9, Ense 15, Romboli 2, Bambini 3, Baccheschi, Mazzei 5. All. Marco Santolamazza.

Parziali: 13-10, 34-28, 47-46, 68-57