Bedini nel finale, Grosseto ancora battuto nella seconda giornata

GROSSETO – Fumata nera anche col Seravezza Pozzi per il Grosseto, superato 1-2 davanti ai circa 500 spettatori presenti allo Zecchini. Sotto un caldo sole, equilibri inviolati nel primo tempo fra due squadre ancora a zero punti, mentre nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Benedetti. I biancorossi reagiscono fino a trovare il pareggio col giovane Rotondo, subentrato ad un compagno, poco dopo la mezz’ora, ma appena cinque minuti e ancora il Seravezza si riporta avanti, questa volta con Bedini (foto di Paolo Orlando).

guarda tutte le foto 22



Grosseto-Seravezza 1-2 – 2a giornata

GROSSETO: Lazzari, Crivellaro, Luzzetti, Cipolletta, Ciolli, Bruno, Battistoni, Martino, Scaffidi, Bramati, Tripicchio. A disposizione: Di Bonito, Tiberi, Fabri, Scognamiglio, Veronesi, Cauterucci, Carannante, Rotondo, Cesaroni. All. Silva.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni M., Scottu, Vietina, Bresciani, Sorbo. A disposizione: Sacchelli, Vignozzi, Passarello, Belluomini, Maccabruni F., Bedini, Maffei, Monacizzo, Podestà. All. Vangioni.

ARBITRO: Dini di Città di Castello; assistenti Piombino di Città di Castello e Vagnetti di Perugia.

RETI: 7′ st Benedetti, 34′ st Rotondo, 39′ st Bedini.