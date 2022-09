Arezzo in rimonta, Follonica Gavorrano superato in trasferta

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta esterna per mano dell’Arezzo per il Follonica Gavorrano, superato 2-1 in un match giocato a viso aperto per tutto l’arco dei 90 minuti. Pronti via e subito i biancorossoblù, oggi in maglia nero-oro, ci provano con una palla in mezzo messa da Khribech per Lo Russo: il numero 11 finisce a terra in area, con l’arbitro che lascia correre.

Al 12’ ancora Lo Russo riceve una palla invitante in area in posizione defilata, riesce a calciare ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa di casa. Pericolo per Trombini anche sull’angolo successivo, mentre sul capovolgimento di fronte ci prova Boubacar dalla distanza, bravo Ombra in tuffo a deviare in corner.

Bravo anche Del Rosso a sventare in corner un’occasione pericolosa per l’Arezzo, con gli amaranto che ci provano sulla prima battuta e, sul corner successivo, con il tiro da fuori velleitario di Pericolini.

Bel pallone al 25′ per Marcheggiani sul vertice dell’area piccola, controlla e batte con un destro implacabile sul secondo palo Trombini, realizzando il gol del vantaggio per i ragazzi di Bonura.

Al 28’ prova invece a scuotersi l’Arezzo con Pattarello, che tenta un sinistro a giro dal limite che si spegne sul fondo.

Discesa sulla fascia destra di Boubacar, contrastato da Ampollini. L’attaccante aretino riesce a calciare in diagonale, ma mette la palla fuori sul lato opposto.

Altra azione concitata per gli aretini al 36’, con una palla in mezzo messa in mezzo dalla destra, ma Gaddini non trova la porta difesa da Ombra.

Pattarello prova poi al 38’ a sfondare centralmente, ma viene messo giù da Barlettani sui 20 metri, con il numero 21 biancorossoblù che viene ammonito dall’arbitro. Sulla punizione successiva Settembrini coglie l’incrocio esterno dei pali e la palla termina sul fondo.

Dopo i 3 minuti di recupero concessi dall’arbitro termina con il vantaggio del Follonica Gavorrano un primo tempo combattuto, giocato a viso aperto dalle due formazioni, anche se per larghi tratti spezzettato per i tanti falli.

La ripresa si apre con il cambio operato dall’ex Paolo Indiani, che inserisce Convitto al posto di Gaddini.

Subito al 46’ si rende pericoloso Marcheggiani per l’UsFG, lanciato in profondità: l’attaccante controlla e calcia tra le braccia di Trombini.

La prima sostituzione per il Follonica Gavorrano arriva invece al 51’, con Bonura che mette dentro Menghi al posto di Giunta.

Pareggio dell’Arezzo al 60′: la discesa di Pericolini vale il passaggio in area per il numero 10 aretino Pattarello, che di piatto deposita la palla in rete, rimettendo la partita in equilibrio.

Al 64’ ci prova anche Boubacar, ma la sua conclusione con il destro termina a lato.

Al 70’ entra Polo al posto di Marcheggiani e due minuti più tardi ha subito l’occasione per segnare, ma è bravo il portiere a contrastarlo. Dall’altra parte si rende pericoloso anche Pattarello, il suo tiro dal limite termina a lato.

Al 76’ l’Arezzo trova il gol che capovolge il risultato: è il neoentrato Diallo a mettere una palla in mezzo per Convitto, che non sbaglia e trafigge Ombra portando in vantaggio i padroni di casa.

Il Follonica Gavorrano prova a scuotersi e su calcio d’angolo ci prova subito Dierna di testa, ma la palla termina alta.

Nei minuti di recupero, 5 quelli concessi dall’arbitro, c’è tempo anche per l’occasione sprecata da Diallo, mentre i biancorossoblù provano l’offensiva finale rendendosi pericolosi soprattutto su calcio d’angolo.

Niente da fare per i ragazzi di Bonura: al triplice fischio è l’Arezzo a portare a casa i tre punti al termine di un match combattuto.

AREZZO: Trombini, Risaliti, Settembrini, Boubacar (75’ Diallo), Pattarello, Gaddini (46’ Convitto), Poggesi (61’ Zona), Lazzarini, Damiani (84’ Polvani), Castiglia (54’ Bianchi), Pericolini. A disp.: Viti, Lorenzini, Bruni, Forte. All.: Indiani.

USFG: Ombra, Fremura, Dierna, Del Rosso (80’ Discepolo), Khribech, Lo Russo (61’ Mugelli), Giunta (51’ Menghi), Macchi (68’ Battistelli), Barlettani, Ampollini, Marcheggiani (70’ Polo). A disp.: Blundo, Turini, Diana, Lepri. All.: Bonura.

ARBITRO: Rodigari di Bergamo; assistenti Boato di Padova, Storgato di Castelfranco Veneto.

RETI: 25’ Marcheggiani, 60’ Pattarello, 76’ Convitto.

NOTE: Recupero: pt 3’, st 5’. Ammoniti: Settembrini, Barlettani, Khribech, Fremura, Dierna, Trombini, Risaliti.