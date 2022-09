Taccuino elettorale: i candidati incontrano i cittadini. I prossimi appuntamenti

GROSSETO – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 per il rinnovo dei due rami del Parlamento, Camera e Senato. Il taccuino elettorale è uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei candidati e delle liste.

• domenica 11 settembre

Partito democratico: alle 10.30 Enrico Rossi (candidato per il collegio uninominale alla camera) e Vannino Chiti (ex presidente della Regione Toscana ed ex ministro) incontreranno i cittadini a Niccioleta (frazione di Massa Marittima), luogo purtroppo noto per la strage compiuta da fascisti e nazisti nei giorni 13 e 14 Giugno del 1944. Parteciperanno residenti rimasti orfani a causa di quel massacro e un deportato sopravvissuto ai campi di concentramento. Il ritrovo è previsto al centro sociale della frazione bar Insieme; successivamente verrà visitato il villaggio e, in particolar modo, il cippo dove avvenne la fucilazione dei primi sei minatori.

• lunedì 12 settembre

Forza Italia: Roberto Berardi, senatore e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Toscana P02 (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno), lunedì 12 settembre alle 18 parteciperà all’evento dello sport al caffè Nord est di Grosseto.

Partito democratico: Alle 18 Laura Boldrini (capolista alla camera nel collegio plurinominale), Luca Sani (parlamentare) e Lidia Bai (segretaria unione comunale del Pd Massa Marittima) incontreranno cittadini e simpatizzanti presso il giardino di Norma Parenti di Massa Marittima, dove parleranno di “Lavoro, Ambiente e Diritti. I valori della costituzione per il futuro dell’Italia”.

• martedì 13 settembre

Forza Italia: Roberto Berardi, senatore e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Toscana P02 (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno), incontrerà alle 10 Coldiretti Grosseto.

• mercoledì 14 settembre

Forza Italia: Roberto Berardi, senatore e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Toscana P02 (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno), incontrerà alle 9 Cia Grosseto. Alle 10.30 sarà allo stabilimento del Consorzio Latte Maremma.

• venerdì 16 settembre

Forza Italia: Roberto Berardi, senatore e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Toscana P02 (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno), sarà a Fonteblanda (Orbetello) per un aperitivo con i simpatizzanti in piazza Parco dell’Uccellina.