Spettacolo al torneo Istia Paese Di…Vino: Campini a due cifre, pari fra Tpt Pavimenti e Vets Fusta

GROSSETO – Seconda settimana di gare per il torneo di Istia Pese Di..Vino sponsorizzato Calcioshop, con i due raggruppamenti che stanno prendendo fisionomia.

Nel girone Portaccia prosegue il percorso netto dei padroni di casa dell’Istia Campini, con il largo 12 a 4 calato al Cassai Gomme in cui cresce l’intesa della coppia gol formata da Galloni e Santamaria. Per il secondo posto è battaglia tra Endurance Team e Su Cuvile (rispettivamente, nella foto in alto e in quella in basso), con il team di Meattini che si impone per 8 a 2 nello scontro diretto grazie alla super prestazione di Gabriele De Luca, ma la truppa di Argiolas si rifà subito nel recupero contro il Cassai Gomme centrando il successo per 8 a 4. E’ Nicola Ferrari a trascinare i suoi con un poker.

Nel girone Porta Grossetana, invece, 6 a 6 dai due volti tra Tpt Pavimenti e Vets Futsal: Fabbri e compagni disputano una gran prima frazione, andando sul triplo vantaggio grazie a Oneto e Ciricillo, poi però nella ripresa è Canuzzi a prendere per mano la Tpt Pavimenti che ribalta il parziale fino al 6 a 5, prima di subire il definitivo pareggio con una prodezza ancora di Ciricillo. Riposava il Professione Casa.

Con la quasi chiusura della stagione estiva, iniziano intanto a scaldarsi i motori dell’organizzazione in vista della stagione invernale 2022-23, con la S.d.A Calcio della Uisp di Grosseto che organizzerà attività in tutta la provincia: a Grosseto si giocheranno campionato e coppa per il calcio a 5 e il calcio a 7, con quest’ultimo che vedrà ritornare anche le competizioni “over”. Ma proseguirà l’attività nella zona Sud della provincia e tornerà anche l’attività a Follonica, in collaborazione con la Pista dei Pini. Per tutte le info su iscrizioni e tesseramenti è possibile contattare Massimo Ghizzani 328 100 6698 e Francesco Romboli 347 707 5394. L’inizio dell’attività invernale è previsto per la fine di settembre.