Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (10 settembre)

GROSSETO - Ventisettesima puntata del podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 10 settembre.

Nuovi temporali in questo settembre 2022. Anche in questa ultima settimana si sono registrati diversi allagamenti. Tra le zone più colpite quella di Manciano quando nella mattina di giovedì scorso un violento nubifragio ha creato disagi al traffico su diverse strade provinciali. Problemi alla viabilità anche nel comune di Grosseto dove nella sera di giovedì una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città provocando l'allagamento dei sottopassi cittadini con tre auto che si sono rimaste bloccate dall'acqua. Allegate anche alcune della vie principali di Grosseto come viale Sonnino e via Aurelia Nord.

Parliamo di cronaca. Questa è stata la settimana anche del caso della Operatrice socio sanitaria di 51 anni sorpresa a rubare ricette mediche per acquistare farmaci oppiacei all'ospedale Misericordia.

La donna, arrestata su ordine della procura della Repubblica, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stata rimessa in libertà. A disporre la scarcerazione il giudice. Il tribunale ha anche disposto la sospensione dal lavoro per scongiurare la reiterazione del reato.

Questo in attesa dei provvedimenti Asl che potrebbero disporre anche il licenziamento della Oss.

Adesso la politica. Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 25 settembre. In questi giorni si moltiplicano le iniziative pubbliche di candidati e forze politiche. Ricordiamo che si vota dalle 7 alle 23 e che per votare è necessario esibire un documento d'identità valido e della tessera elettorale che può essere richiesto anche nel giorno delle eleziono nell'ufficio elettorale del vostro comune di residenza. Al seggio ogni elettore riceverà due schede: una per la Camera dei deputati e una per il Senato. Su IlGiuncco.net, trovate tutti i giorni tanti articoli che raccontano questa campagna elettorale.

Apriamo la pagina della cultura parlando di cinema. Arriva nelle sale cinematografiche proprio questo weekend il film Margini, la pellicola dei grossetani Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, girato interamente nella nostra città. Il film protagonista alla recente Mostra internazionale del cinema di Venezia, uscirà anche a Grosseto a partire proprio da stasera sabato 10 settembre al multisala Aurelia Antica.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma e l'appuntamento con TuttoSagre la nostra guida alle sagre in provincia di Grosseto.