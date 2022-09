Judo Sakura di nuovo mondiale, Gionni Cucini primo ai campionati a Cracovia

GROSSETO – Il Judo Grosseto Sakura ha un altro campione del mondo dopo i due titoli planetari di Giovanni Battaglia nella categoria Master. Stavolta a fare suo questo straordinario traguardo è Gionni Cucici che lo ha conquistato a Cracovia in Polonia dopo quattro duri combattimenti, sconfiggendo il campione europeo e ed il campione del mondo uscente per leva applicando in modo magistrale le tecniche di leva articolare (kansetsu waza) e la sua carica agonistica.

Gli atleti del Sakura e i Maestri benemeriti cintura nera 5° Dan Gino Peccianti e Mauro Galeotti si congratulano per il prestigioso traguardo ottenuto da Gionni e con loro gli allenatori Gianluca Pogorelli, 2° dan di cintura nera, e le cinture nere Semion Petcoglo e Omar Kouribech che hanno preparato Cucini per la competizione internazionale.