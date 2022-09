GROSSETO – Sospeso e allontanato dal centro sportivo. Dopo la conferenza stampa di oggi e la lite tra il nuovo presidente Salvatore Guida e l’amministratore delegato Luigi Cinelli, il presidente uscente Nicola Di Matteo ha sospeso Cinelli dall’incarico.

È lo stesso Di Matteo a dirlo in una lettera: «In forza dei comportamenti manifestati dal signor Luigi Cinelli nella giornata odierna – afferma Di Matteo – dichiaro di sospenderlo da ogni carica e ne chiedo l’allontanamento da ogni struttura d’interesse della stessa società, su tutti, il centro sportivo di Roselle ed il campo sportivo “Zecchini” di Grosseto con effetto immediato».

Di Matteo chiede inoltre «che lo stesso non abbia più la possibilità di avere rapporti con ogni tesserato della Us Grosseto 1912 né tantomeno con ogni personalità o qualunque altro soggetto pubblico o privato inerente alla società».

«L’Us Grosseto calcio 1912, nella persona del suo presidente, si riserva di procedere nelle sedi opportune per tutelare la propria immagine da situazioni screditanti e oggettivamente deliranti come quelle di oggi. Il Grosseto ringrazia Cinelli per l’impegno profuso verso la società e augura le migliori fortune, dal punto di vista professionale, altrove».