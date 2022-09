Grosseto calcio: tensione in conferenza stampa. Accuse incrociate tra nuova proprietà e Ad

GROSSETO – Doveva essere un incontro per presentare la nuova proprietà e invece si è trasformato in una lite tra il nuovo presidente (entrante) Salvatore Guida, e l’Ad della società Luigi Cinelli con accuse incrociate neppure troppo velate.

Un fuori programma quello di Cinelli, che non si trovava neppure al tavolo con Guida, Pierluigi Pietritola e Claudio Anelucci ma era seduto tra il pubblico.

La bagarre è nata da un’affermazione del nuovo presidente (anche se la società, ufficialmente, non è ancora stata venduta) che rispondendo sul perché al tavolo non ci fosse anche Cinelli ha risposto che l’amministratore delegato aveva «qualcosa da dire con la società uscente. Io ho fatto un’offerta ma non è stata accolta. Di quel che è successo con la vecchia società non sono responsabile».

Luigi Cinelli si è alzato in piedi ed è intervenuto: «Non sono al tavolo non perché non mi ha invitato Guida, ma perché il presidente uscente Nicola Di Matteo non mi ha dato mai contezza della vendita, non mi ha mai detto della cessione né che dovevo presiedere questa acssemblea. Se me l’avesse chiesto ci sarei stato. Io sono l’ad in carica mentre lei non è niente» ha concluso ricolto a Guida.

Poi Guida ha parlato della sua società «Ho una società di consulenze legali in ambito della ristorazione. Ero alla ricerca di un club sportivo perché sono appassionato di calcio. Nicola Di Matteo mi ha dato questa opportunità». All’inizio doveva esser solo una partecipazione alla società, poi si è trasformata in un’acquisizione. «Ancora non sono proprietario sulla carta ma è tutto nelle mani del notaio».

Guida ha lodato la struttura «così è un po’ sprecata».

«Ho acquistato il Grosseto direttamente con la mia società, Business home food, che fattura 220mila euro. Ma io collaboro con grosse società di torrefazione e ristorazione che fatturano milioni di euro».

Sulla compagine dirigenziale Guida afferma: «Sono state allontanate alcune persone perché in conflitto con altre in ingresso, e sto lavorando perché ci sono alcune persone che stanno remando contro a questa squadra che è dei grossetani».

Poi la società parla di possibili nuovi inserimenti (anche se la finestra di mercato di sta chiudendo) «Dopo la partita di domani ci saranno uscite ma sono necessarie entrate importanti. Non siamo qui a combattere per la salvezza. Ci saranno interventi di mercato anche se siamo in ritardo».