Cinelli sospeso da ogni carica, Di Matteo congeda il suo amministratore delegato

GROSSETO – Luigi Cinelli sospeso da ogni carica e allontanato da ogni struttura di interesse della società Grosseto. E’ il sunto della recente comunicazione del presidente del Grifone Nicola Di Matteo in seguito al polverone sollevato in sala stampa dall’ad biancorosso, che ha risposto senza filtri al presidente entrante Salvatore Guida (“Io sono l’ad in carica mentre lei non è niente”).

Per Cinelli, negata anche la possibilità di rapporti e interazioni con i tesserati biancorossi come con soggetti terzi legati alla società. “L’Us Grosseto calcio 1912 nella persona del suo presidente – continua il comunicato – si riserva di procedere nelle sedi opportune per tutelare la propria immagine da situazione screditanti e/o oggettivamente deliranti come quelle di oggi”.

Dopo le partenze improvvise di Cretella e Quistelli, il debutto amaro in campionato, la soluzione del silenzio stampa e l’inizio dell’operazione di cessione ad una nuova proprietà tutta da conoscere, alla vigilia della seconda giornata di campionato la situazione in casa unionista è estremamente delicata.