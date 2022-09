Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.



Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’

CAPALBIO

FINO A 11-9-2022 – A Capalbio torna la Sagra del Cinghiale: dal 7 al’11 settembre la 57esima edizione

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

9-9-2022 – Al salotto di Calvino il libro “Quando al villaggio arrivarono le oche”

FINO A 19-9-2022 – “Essere donna” alla Casa rossa la mostra che sostiene Insieme in rosa

FINO A 11-9-2022 – A Castiglione c’è la Sagra dei tortelli e dei calamari

FOLLONICA

FINO A 11-9-2022 – A Follonica arriva il festival di poesia “Attraversamenti”. IL PROGRAMMA

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GAVORRANO

FINO A 11-9-2022 – Laboratorio di cucina: un workshop di tre giorni alla scoperta dei segreti della fermentazione

GROSSETO

9-9-2022 – Al Giardino dell’Archeologia va in scena “La figlia del tempo”. Tra i protagonisti c’è Argia

FINO A 11-9-2022 – Al Cassero Senese torna la grande danza contemporanea: ecco il programma dell’edizione 2022

MANCIANO

FINO A 11-9-2022 – A Manciano torna la Festa delle Cantine: tre giorni tra vino, cucina tipica e musica

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 11-9-2022 – La Festa del Drago a Valpiana: quattro giorni di buon cibo, incontri, musica e laboratori per tutti – IL PROGRAMMA

ORBETELLO

FINO A 24-9-2022 – Al via il festival fotografico “ImagOrbetello”: ecco il programma

PIOMBINO

FINO A 11-9-2022 – Musica da guardare: al via la settima edizione di Covergreen

FINO A 30-9-2022 – Da Modigliani a Picasso: mostra evento al Museo del Castello di Piombino

ROCCASTRADA

9-9-2022 – A Rocca di Montemassi una serata enogastronomica dedicata al porcino

FINO A 11-9-2022 – Torna il Settembre roccastradino: dieci giorni di eventi e gran finale con il Palio dei ciuchi

SCARLINO

FINO A 11-9-2022 – La miniera dallo sguardo del fotografo Valerio Radi: mostra in Consiglio comunale

SORANO

FINO A 11-9-2022 – Torna la Festa di fine estate: tanti appuntamenti tra sagre, concerti e incontri culturali

SABATO

CASTELL’AZZARA

FINO A 30-9-2022 – Il castello e la miniera: un percorso per scoprire la storia di Selvena

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FINO A 19-9-2022 – “Essere donna” alla Casa rossa la mostra che sostiene Insieme in rosa

FINO A 11-9-2022 – A Castiglione c’è la Sagra dei tortelli e dei calamari

CAPALBIO

FINO A 11-9-2022 – A Capalbio torna la Sagra del Cinghiale: dal 7 al’11 settembre la 57esima edizione

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

FOLLONICA

FINO A 11-9-2022 – A Follonica arriva il festival di poesia “Attraversamenti”. IL PROGRAMMA

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GAVORRANO

FINO A 11-9-2022 – Laboratorio di cucina: un workshop di tre giorni alla scoperta dei segreti della fermentazione

GROSSETO

10-9-2022 – Sabato spettacolo a Principina con le mongolfiere. E poi giocoleria, mangiafuoco e artisti circensi

10-9-2022 – Al festival Amici del quartetto il duo Voci di luna: concerto di flauto e piano

FINO A 11-9-2022 – Al Cassero Senese torna la grande danza contemporanea: ecco il programma dell’edizione 2022

FINO A 11-9-2022 – Transumanza: i Cavalcanti della tradizione scendono in Maremma con cavalli e puledri

MANCIANO

FINO A 11-9-2022 – A Manciano torna la Festa delle Cantine: tre giorni tra vino, cucina tipica e musica

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 11-9-2022 – La Festa del Drago a Valpiana: quattro giorni di buon cibo, incontri, musica e laboratori per tutti – IL PROGRAMMA

ORBETELLO

FINO A 24-9-2022 – Al via il festival fotografico “ImagOrbetello”: ecco il programma

PIOMBINO

FINO A 11-9-2022 – Musica da guardare: al via la settima edizione di Covergreen

FINO A 30-9-2022 – Da Modigliani a Picasso: mostra evento al Museo del Castello di Piombino

PITIGLIANO

FINO A 18-9-2022 – Mostra: “Rachele Schiliani, la strega mai nata”. Vicky Depalma espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

FINO A 11-9-2022 – Torna il Settembre roccastradino: dieci giorni di eventi e gran finale con il Palio dei ciuchi