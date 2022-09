Scarcerata la Oss sorpresa a rubare ricette per acquistare morfina

GROSSETO – Udienza di convalida, questa mattina, al tribunale di Grosseto, per la Oss di 51 anni sorpresa a rubare ricette mediche per acquistare farmaci oppiacei.

Il Pm aveva chiesta il carcere, ma il giudice, dopo che la donna ha ammesso le proprie responsabilità, ha deciso per la scarcerazione.

La donna è dunque tornata in libertà. Il tribunale ha però disposto la sospensione dal lavoro per scongiurare la reiterazione. Questo in attesa dei provvedimenti Asl che potrebbero disporre anche il licenziamento della Oss.

La donna, assistita dall’avvocato Romano Lombardi, ha ammesso le proprie responsabilità. E si sarebbe anche detta sollevata di essere stata scoperta, così da riuscire ad uscire da un circolo vizioso in cui era rimasta intrappolata e procedere alla disintossicazione.

L’operatrice socio sanitaria ha poi raccontato come tutto è iniziato. Ha assistito una sorella, morta per un grave tumore. La donna assumeva il farmaco PecFent, un oppioide che si utilizza per la terapia del dolore. Dopo la morte della sorella la donna, trovandosi in uno stato di prostrazione, avrebbe iniziato ad assumere lo stesso farmaco, per sopportare il dolore psicologico.

Un farmaco non psicotropo, ma molto potente perché interviene sul dolore toglie il malessere.

Finito quella della sorella la donna avrebbe iniziato a sottrarre alcune ricette di medici dell’ospedale così da continuare ad usare la stessa medicina.