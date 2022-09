Istruttori, inclusività, corsi: grandi novità con l’Atletica Castiglione per la prossima stagione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appena presentata la nuova stagione sportiva dell’atletica Castiglione, quest’anno particolarmente ricca di novità. Giovedì 15 settembre ricominceranno i corsi di atletica leggera per tutte le età dalla categoria esordienti a quella per gli adulti. Nuovi istruttori, orari, corsi, compreso quello in via di definizione per disabilità fisiche e intellettive, mostrati ufficialmente all’incontro di presentazione presso il campo di allenamento allo stadio A.Belli di Casa Mora.

Erano presenti, oltre agli istruttori Fidal, la vice presidente della società, Elisabetta Artuso, attuale consigliere federale FIDAL, Isabelle Mariani, consigliera comunale con delega allo sport, Sandra Mucciarini, assessore comunale per sanità e welfare; ospite d’onore l’atleta e amica Valentina Medoli, che sarà parte attiva nel nuovo progetto per disabilità intellettive e fisiche, che sarà intitolato alla memoria di Antonietta Messore, che tanto ha supportato questi ragazzi “speciali” e che è stata pure Vice Preside alla scuola media Orsini di Castiglione. “L’intento sarà quello di includere questi ragazzi – ha diramato la società – nei corsi con i normodotati, avviandoli al movimento, sempre e comunque in un ambiente naturale e stimolante come quello che caratterizza il Comune di Castiglione della Pescaia”.