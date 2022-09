Incidente sulla strada del mare: grave una coppia. Lui trasferito a Siena con Pegaso

GROSSETO – Incidente stradale tra Grosseto e Marina, alla prima rotonda di Pricipina dove una coppia è rimasta ferita in un tamponamento a catena dove sono rimasti coinvolti tre mezzi.

La coppia, 82 anni lui, 81 lei, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale. L’uomo, il più grave, è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre la donna è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto dalla Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Sul posto intervenuta l’automedica di Grosseto e i carabinieri per stabilore la dinamica dell’incidente.