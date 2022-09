FOLLONICA – Finita la pausa estiva, è il momento di riprendere in mano la palla ovale. Riprendono gli allenamenti del Golfo Rugby al campo di via Puglia a Follonica, in programma tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19, con possibilità di fare la prova gratuita per tutto il mese di settembre. Venerdì 9 al campo dalle 15.30 si festeggia con i giochi senza frontiere aperti a grandi e piccini… e poi terzo tempo per tutti, come nella miglior filosofia di questo sport.