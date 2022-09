elezioni2022: ecco come richiedere il voto domiciliare in caso di Coronavirus

GROSSETO – In occasione delle consultazioni relative all’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del prossimo 25 settembre, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli interessati dovranno far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, tra il 15 ed il 20 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), anche per via telematica, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in carta libera in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, emesso in data non anteriore all’11 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o isolamento fiduciario per Covid-19.

La dichiarazione potrà essere redatta utilizzando QUESTO MODELLO e fatta pervenire all’Ufficio Elettorale in Via Saffi, 17 con le seguenti modalità:

• via email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it

• via PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Grosseto al numero 0564/488 724 – 725 -709