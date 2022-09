Dalla ginnastica alla pallavolo, ricco programma di attività in casa Uisp

GROSSETO – Ginnastica per la salute, con cinque istruttori, ginnastica per salute e il fitness, con due istruttori, che inizieranno il 19 settembre. Balli di gruppo, sempre dal 19 settembre. Ginnastica per il benessere, dal 3 ottobre. Qi-qong e taji-quan, dal 3 ottobre. Sono alcuni dei corsi organizzati dal comitato Uisp di Grosseto che prenderanno il via nelle prossime settimane, direttamente nella sede di viale Europa.

A ottobre ci sono anche i corsi di ginnastica dolce nel capoluogo e nel resto della provincia, Il fit walking, con le camminate alla scoperta della città di Grosseto. O la scuola di pallavolo, giovanile e senior, per ragazzi e ragazze. E’ ricco il programma di attività messo in piedi dalla Uisp di Grosseto nella stagione di sport per tutti appena iniziata: il comitato è riuscito a tenere attivi i suoi soci, anche durante la pandemia, ma adesso l’attività può ripartire con ancora più proposte interessanti.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria: telefono 0564417756 oppure email grosseto@uisp.it. Tutti i dettagli all’indirizzo http://www.uispgrosseto.it/corsi-e-attivita/.