Burraco divertente e solidale, oltre duecento partecipanti per aiutare l’ospedale Misericordia

GROSSETO – Cinquantadue tavoli, 208 partecipanti. E’ stata un successo e uno spettacolo la notte benefica del burraco in piazza Dante, organizzata dal Centro commerciale naturale centro storico Grosseto e da Uisp Grosseto. Il ricavato dell’evento, 2.080 euro, servirà per l’acquisto di due lampade, una per la sala parto e una per il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

“Noi aiutiamo tutte le associazioni e gli enti che hanno bisogno – afferma Maria Teresa Ferrini, dirigente di Uisp Solidarietà – in questo caso abbiamo supportato l’ospedale Misericordia di Grosseto. Non posso essere che grata ai miei concittadini per questa splendida risposta”.

“Per la Uisp – spiega il presidente Sergio Perugini – è stata davvero una bella soddisfazione portare al tavolo così tante persone, in una piazza bellissima. Il nostro era un compito tecnico, al fianco del Ccn”. Adesso la Uisp pensa ai prossimi eventi di solidarietà. “Il prossimo – conclude il vicepresidente Massimo Ghizzani – sarà la passeggiata di Bino, sempre nel centro storico, domenica 18 settembre”.