Bomba d’acqua su Grosseto: strade allagate, un’auto bloccata nel sottopasso

GROSSETO – Bomba d’acqua su Grosseto ieri sera intorno alle 22 quando sulla città si è riversato un intenso temporale con pioggia e fulmini.

In pochi minuti sono caduti diversi millimetri d’acqua tanto che si sono registrati allagamenti in molte strade della città: tra le zone più colpite via Aurelia Nord nella zona del cimitero della Misericordia, ma anche viale Sonnino.

Allagati anche alcuni sottopassi cittadini: in particolare quelli di Barbanella e quello del ponte dei Macelli dove un’auto è rimasta bloccata.

Ancora difficoltà stamattina a Rispescia, sempre nel comune di Grosseto, dove resta ancora allagato e non percorribile il sottopasso ferroviario della frazione.

