TuttoSagre in Maremma: dal cinghiale alla salsiccia, ecco gli appuntamenti gastronomici dell’estate

GROSSETO – Torna anche quest’estate l’appuntamento con una delle rubriche più amate della nostra testata giornalistica, il TuttoSagre.

Un appuntamento molto amato dai nostri lettori perché molto importanti sono gli appuntamenti gastronomici che servono spesso a mantenere viva la memoria di piatti tipici, oltre a sostenere società sportive e associazioni.

A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA LA SAGRA DEI TORTELLI E DEI CALAMARI

Dall'1 al 3 e da 9 al 10 settembre a Castiglione della Pescaia, località Casa Mora al Palazzetto dello sport, torna la Sagra dei tortelli e dei calamari. Tutte le sere musica dal vivo.

TORNA IL SETTEMBRE ROCCASTRADINO

Roccastrada accoglie la 50esima edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 2 a domenica 11 settembre, giorno del gran finale con il "Palio umoristico dei ciuchi" che per quest'anno si svolgerà nella cornice dell'ex campo sportivo di Via Carducci anziché in Corso Roma, la via principale del paese. Tornano così, dopo due anni di stop forzato, i festeggiamenti paesani che animano il capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti.

TORNA LA SAGRA DEL CINGHIALE A CAPALBIO

Anche quest'anno vi aspettiamo a Capalbio dal 7 all'11 settembre 2022 alla 57^ edizione della Sagra del Cinghiale, consueto appuntamento culinario dell'estete capalbiese.

TORNA LA FESTA DEL DRAGO. APPUNTAMENTO A VALPIANA

Quattro giorni di eventi gratuiti fatti di incontri con le amministrazioni pubbliche, cultura, musica, laboratori e piatti tipici della tradizione maremmana preparati con i prodotti dei nostri soci. Tutto questo è la Festa del Drago, l'evento organizzato dall'Associazione DRAGO delle Colline Metallifere A.P.S. (Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato), che torna dopo due anni di stop dovuto alla pandemia a Valpiana (Massa Marittima) dall'8 all'11 settembre.

A PARI LA 55ESIMA SAGRA DELLA SALSICCIA

Pari si veste a festa per la 55esima Sagra della Salsiccia che, solo per quest'anno, cambia la sua tradizionale data e si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre. Venite a gustare i piatti della nostra tradizione: salsicce, polenta, grigliata, fegatelli, zuppa di funghi e tanto altro. Potrete intrattenervi nella terrazza degli assaggi dove potete trovare gustosi prodotti locali.

QUESTA SETTIMANA…

Campagnatico

• A Campagnatico il Palio dei ciuchi dal 9 all’11 settembre. Stand gastronomici e musica tutte le sere. Domenica 11 settembre alle 16 sfilata storica medioevale, alle 18 il palio dei ciuchi.

Capalbio

• 57esima Sagra del cinghiale dal 7 all'11 settembre. Appuntamento imperdibile a Capalbio.

Castiglione della Pescaia

• Dall'1 al 3 e da 9 al 10 settembre a Castiglione della Pescaia, località Casa Mora al Palazzetto dello sport, torna la Sagra dei tortelli e dei calamari. Tutte le sere musica dal vivo.

Civitella Paganico

• Pari si veste a festa per la 55esima Sagra della Salsiccia che, solo per quest'anno, cambia la sua tradizionale data e si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre. Venite a gustare i piatti della nostra tradizione: salsicce, polenta, grigliata, fegatelli, zuppa di funghi e tanto altro. Potrete intrattenervi nella terrazza degli assaggi dove potete trovare gustosi prodotti locali.

Manciano

• Torna la Festa delle cantine a Manciano dal 9 all’11 settembre.

Massa Marittima

• Torna a Valpiana la Festa del Drago. Quattro giorni di eventi gratuiti fatti di incontri con le amministrazioni pubbliche, cultura, musica, laboratori e piatti tipici della tradizione maremmana preparati con i prodotti dei nostri soci. L'evento, organizzato dall'Associazione DRAGO delle Colline Metallifere A.P.S. (Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato), si svolge dall'8 all'11 settembre.

Roccastrada

• A Roccastrada il 50esimo Settembre roccastradino. Da venerdì 2 a domenica 11 settembre appuntamento in paese con tanti eventi. Stand gastronomici, musica, trekking e tanto altro. Si chiude l'11 con il Palio dei ciuchi. Info 0564563376.

Castell’Azzara

• Il 9, 10, e 11 settembre appuntamento a Selvena con la Stortellata. Il ripieno dei tortelli è fatto con la patata biancona del Faggeto, una patata autoctona della zona.

NELLE PROSSIME SETTIMANE…

Civitella Paganico

• A Casale di Pari la 45esima Sagra del porcino. Appuntamento venerdì 30 settembre solo a cena, l’1, il 2, l’8 ed il 9 ottobre anche a pranzo.

Scansano

• Torna la Festa dell’uva a Scansano il 16, 17 e 18 settembre.