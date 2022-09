Parcheggio dell’ospedale allagato. «Stamani impossibile lasciare l’auto senza bagnarsi»

GROSSETO – Un delirio. Così un cittadino racconta la situazione di questa mattina all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Uno dei parcheggi è tuttora non asfaltato, tra fango, buche e (poco) breccino. E se questa situazione, d’estate, non causa particolare disagio, in inverno, quando piove, diventa molto complicato parcheggiare senza infilare i piedi in diversi centimetri di acqua.

Purtroppo i parcheggi asfaltati non bastano a contenere le molte auto che portano pazienti e visitatori al Misericordia.

Quella che sembrava una situazione provvisoria dopo la costruzione dell’ala nuova è invece diventata definitiva. Parte dei parcheggi precedenti, quelli tra gli alberi, non ci sono più, e chi deve andare in ospedale, magari per una visita, è costretto a lasciare la macchina tra fango e pozzanghere anche piuttosto profonde.

E questo vale sia per i giovani che per gli anziani che magari si muovono neppure troppo bene.

La domanda che pongono molti cittadini è «tra tanti soldi spesi, possibile non si possa trovare qualche migliaio di euro per asfaltare un parcheggio a servizio di un ospedale?».