MANCIANO – Un nubifragio è in corso in questo momento nel territorio di Manciano.

Aggiornamento dell’ultim’ora (ore 11:48): L’attraversamento sul torrente Elsa, in località Cirignano, è interrotto a causa della presenza di arbusti portati dalla piena.

Alcune strade provinciali risultano allagate: la strada dei Guinzoni è ricoperta dall’acqua, così come la Stellata verso Pitigliano.

Il monitoraggio dell’evento è in corso da parte del servizio di Protezione civile comunale. Il Comune raccomanda di prestare la massima attenzione alla guida.

«Nella notte – racconta il presidente della regione Toscana Eugenio Giani – sono caduti in poco tempo quasi 100mm di pioggia nella zona di Collesalvetti provocando alcuni disagi e allagamenti che hanno richiesto interventi del nostro sistema di Protezione Civile, tuttora in corso per risolvere le criticità segnalate. Il forte fronte temporalesco sta attraversando ora le province di Grosseto e Siena con decine di fulmini al minuto».

