Modifica temporanea della circolazione in centro

GROSSETO – In occasione della manifestazione organizzata dall’associazione Oikos Onlus, prevista per il giorno 10 settembre, la circolazione stradale del centro storico sarà temporaneamente modificata.

In particolare, per il giorno della manifestazione è istituito il divieto di transito e sosta dalle ore 19 fino al termine dell’evento e comunque non oltre le ore 24 in Piazza Duomo; è prevista inoltre la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Z.T.L., eccetto i mezzi partecipanti alla Manifestazione in argomento preposti all’allestimento e rimozione delle strutture utilizzate.

Corso Carducci all’intersezione con la Via Garibaldi e Piazza Innocenzo II con ingresso da Piazza Mensini saranno indicate come strade senza uscita.