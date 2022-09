Incidente stradale sull’Aurelia: uomo finisce in ospedale

GROSSETO – Un uomo di 51 anni è finito in ospedale ieri sera, alle 21.30, dopo che la sua auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’Aurelia, in direzione nord.

Sembra che la sua auto sia l’unica rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto nel comune di Grosseto, tra le uscite di Cupi e Vallemaggiore.

Il ferito è stato trasferito in codice 2 al Pronto soccorso di Grosseto. Sono intervenuti sul posto: l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Grosseto e la Polizia stradale.