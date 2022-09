Atti vandalici in paese. Spaccati finestrini e specchietti

BRACCAGNI – Seconda notte di scorribande a Braccagni dove la notte sembra essersi affermato lo sport del vandalismo.

Specchietti rotti, vetri infanti. Il tutto per il puro gusto di far danni, visto che, a quanto raccontano i proprietari, nelle auto non c’era nulla da rubare.

Una situazione che sta esasperando la piccola comunità di Braccagni, frazione del comune di Grosseto.

Gli atti vandalici sono stati già segnalati ai carabinieri. In tanti però chiedono «più sicurezza e più controlli, specie di notte».