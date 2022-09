«Al Cristo servono attraversamenti pedonali rialzati e autovelox»: i cittadini presentano una petizione

GROSSETO – Un gruppo di cittadini ha presentato una petizione, firmata da oltre 100 residenti nel Comune di Grosseto, per la realizzazione di attraversamenti pedonali in località Il Cristo.

“Considerate le elevate velocità con cui i veicoli transitano sulla Strada Provinciale del Pollino nelle ore diurne e notturne – si legge nel testo dell’atto indirizzato al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e la preoccupante frequenza degli eventi di pericolo;

considerata la presenza, in località Il Cristo, di numerose abitazioni, di una chiesa, di un campo sportivo, di un ristorante, di una cantina e di una cooperativa agricola con vendite al pubblico, che si affacciano sui lati della suddetta strada;

considerati gli eventi accaduti in passato e di recente (ultimo incidente il 5 settembre) ed i numerosi eventi di pericolo che si verificano quotidianamente per i pedoni che si accingono ad attraversare la suddetta strada impiegando gli attraversamenti pedonali;

considerata la positiva esperienza delle isole pedonali “salvagente” installate in via Giusti, via Monte Labro, via della Pace, che hanno di fatto azzerato i sorpassi in prossimità dei relativi attraversamenti pedonali e ridotto le velocità medie di transito, permettendo agli utenti più deboli (anziani, persone con disabilità, madri con passeggini), di attraversare la carreggiata in due fasi;

considerato che, come confermato dal funzionario dell’Ufficio Traffico e Mobilità, là dove sono stati installati attraversamenti pedonali rialzati, sul territorio comunale, la velocità di transito dei veicoli si sono ridotte mediamente del 30% e non si sono più verificati investimenti mortali;

considerata la Sua responsabilità nei confronti dell’incolumità pubblica, ovvero l’integrità fisica, di tutti i cittadini sul territorio comunale (ex art. 54 TUEL)

presentano alla S.V. la seguente petizione per una maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali di Loc. Il Cristo”.

I firmatari chiedono che “venga messa in atto una serie di interventi finalizzati al rallentamento dei veicoli, alla riduzione di potenziali pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e ad una maggiore sicurezza per i pedoni e per i conducenti, tra cui:

attraversamenti pedonali rialzati con catarifrangenti annegati, posti all’inizio e alla fine della località il Cristo;

riduzione della velocità da 50 a 40 Km/h con opportuna segnaletica verticale luminosa;

eventuale restringimento della carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;

installazione di autovelox fissi opportunamente segnalati”.