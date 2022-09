Spadi: «Tanti bandi per cultura e società. Ecco i progetti in Maremma finanziati dalla Regione»

GROSSETO – “Le misure economiche attivate dal Consiglio regionale della Toscana nel 2022 attraverso i bandi per sostenere la cultura e rivitalizzare il tessuto sociale, impoverito dal Covid -19, hanno consentito ai Comuni della Provincia di Grosseto di destinare importanti risorse a sostegno della produzione culturale locale”, annuncia la consigliera regionale Donatella Spadi.

“Primo tra tutti il bando Ri-generazione – prosegue -, di cui hanno usufruito nove Comuni della provincia di Grosseto, ottenendo per ciascun progetto presentato fino ad un massimo di 15mila euro di contributo, finalizzato a sostenere iniziative di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso la street art, la promozione e realizzazione dei progetti di aggregazione giovanile, e la realizzazione di parchi giochi pubblici inclusivi per i bambini con disabilità”.

“Ulteriori risorse per la cultura sono arrivate in provincia di Grosseto attraverso i bandi a sostegno delle iniziative locali organizzate nell’ambito della Giornata degli Etruschi e della Festa della Toscana, che sono le due importanti occasioni per promuovere le radici e l’identità culturale toscana”.

“Questi progetti, oltre ad aver arricchito la proposta culturale di stimoli e opportunità, soprattutto per i giovani artisti del territorio, sono un importante banco di prova, da cui partire per elaborare i prossimi bandi regionali sulla cultura, tenendo conto delle prassi e delle esperienze maturate sino ad oggi”, conclude Spadi.