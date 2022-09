Scaramelli: «Siena e Grosseto sono una terra unica. Altri candidati chiusi nelle stanze di partito»

GROSSETO – «Oltre cento piccole imprese incontrate, tantissime persone e ogni giorno tappe in almeno due città». Sono i numeri dei primi giorni di campagna elettorale di Stefano Scaramelli, candidato nel collegio uninominale della Camera per il Terzo Polo, Azione e Italia Viva, del Collegio di Siena e Grosseto.

«In maniera omogenea, su tutto il territorio, sto incontrando le persone, gli imprenditori, i lavoratori, i professionisti di ogni settore, per ascoltare le istanze di tutti. L’ho sempre fatto – commenta Scaramelli, che aggiunge – mi stupisce non aver incontrato nessuno dei rappresentanti delle altre forze politiche, se non alcuni e per una manciata di minuti al mercato di Siena. Credo che siano sempre chiusi nelle proprie stanze di partito. Questo non è mai stato il modo di vivere la politica. Ieri ad esempio sono stato al mercato di Chiusi, a Gaiole in Chianti, a Siena con gli artigiani e in serata a Montepulciano. Stamattina dopo essere stato a Monteroni d’Arbia sono venuto a Firenze per i miei impegni in Consiglio regionale, poi andrò a Castellina in Chianti e a Colle Val d’Elsa. Domani sarò su Siena e Grosseto».

«Siena e Grosseto sono una terra unica. Siamo una comunità che va ascoltata e non una massa di gente. Siamo una comunità che sta vivendo un processo collettivo gentile e innovativo».

«Dopo essere stato anche a Montalcino, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Cetona, San Casciano dei Bagni, Orbetello, Castiglione della Pescaia, San Gimignano», le prossime tappe saranno venerdì a Follonica e sabato un pranzo conviviale nelle Crete, ad Asciano.