Cinelli: «Il posto migliore per il nuovo asilo è nella vecchia sede della polizia municipale»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Prevedere l’asilo nido nell’attuale comando della polizia municipale che, tra qualche settimana, verrà spostato nella sede comunale, approfittando anche dei soldi stanziati in bilancio per il suo restauro, lasciando alla scuola materna i suoi spazi” afferma Diego Cinelli ex sindaco di Magliano.

“Credo – commenta l’ex primo cittadino – che quella sarebbe la destinazione più opportuna per l’asilo nido comunale e non, come pare possa avvenire, in una delle aule della scuola dell’infanzia. So che una delle ipotesi è quella di utilizzare la scuola materna, dove andremmo a creare una situazione di aumento dei bambini, visto che per fortuna le nascite nel nostro Comune sono cresciute, e, in una situazione post emergenziale, quando si cercano di ridurre le “classi pollaio” con troppi bambini in uno spazio limitato, inserire nella stessa struttura i bimbi dagli 0 ai 3 anni, sommandoli a quelli del ciclo 3-6 anni non sia la scelta più opportuna”. Diego Cinelli ricorda come i soldi per il restauro del comando ci siano e anche disponibili.

“Come comune di Magliano – aggiunge – abbiamo la fortuna che presto si libererà il comando della Polizia Municipale e che abbiamo i soldi per poter ristrutturare quella sede che ha anche un accesso diretto al retrostante Giardino del Torrione. Quella è probabilmente la soluzione migliore dove collocare l’asilo nido, sia in termini di spazi adeguati per i bambini, sia nel caso in cui ci dovesse essere una recrudescenza della pandemia, sia per consentire ad una scuola, come quella dell’infanzia, su cui abbiamo investito nel corso degli anni, di mantenere la sua piena funzionalità. Sono certo che il commissario voglia recepire e valutare questa soluzione, magari confrontandosi anche con la dirigente scolastica che, in questa situazione, potrebbe essere la migliore consulente per l’amministrazione”.