Campionato Italiano pesi massimi, conto alla rovescia per l’evento Conti Cavini

PIOMBINO – Tutto e’ pronto per la grande boxe targata Rosanna Conti Cavini e Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini in co-organizzazione con il Comune di Piombino. Effettuato il peso ufficiale: Eduardo Giustini kg 95, Massimo Notari kg 111. Domani sera con inizio ore 20.30 i riflettori saranno accesi sul ring della splendida piazza Bovio per il Campionato Italiano dei pesi massimi tra il campione incarica fiorentino Eduardo “Dado” Giustini (Monia Cavini/Rosanna Conti Cavini), seguito all’angolo dal suo maestro Leonardo Turchi che affronterà lo sfidante di Aulla Massimo Notari (Boxing team Pugilistica Massese) con all’angolo il maestro Talamoni. Un derby pugilistico tra due atleti toscani.

La serata inizierà con l’esibizione dei ragazzi del maestro Galligani della old school boxing e seguiranno altri tre match Aob: sul ring infatti saliranno Matteo Spaventi, Gregorio Tambelli e Lorenzo Duranti della Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini del presidente Fabrizio Corsini, allenati dal Campione Mediterraneo Ibf Simone Giorgetti e coadiuvati all’angolo da Matteo Diddi e Luigi Forni.