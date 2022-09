Tempo di funghi, attenti a quelli velenosi: apre il servizio gratuito dell’Asl per riconoscerli

GROSSETO – Quest’anno, dopo mesi di temperature torride ed una prolungata siccità, il fine estate ci regala un’inaspettata quanto abbondate crescita di funghi, in vari territori dell’Azienda Sanitaria Sud est.

Ciò consente di riprendere anticipatamente l’attività dell’Ispettorato Micologico, struttura del Dipartimento della Prevenzione. Da questa settimana i micologi della Asl presenti in tutte le sedi aziendali, garantiranno il servizio di consulenza gratuita ai cittadini, nel riconoscimento delle specie raccolte e l’indicazione della loro commestibilità. Il servizio si concluderà il 9 dicembre, salvo stagione favorevole.

Il controllo risulta fondamentale al fine di prevenire le intossicazioni da funghi che si verificano puntualmente ogni anno durante la stagione fungina, e già in questi giorni si sono avuti i primi interventi ai Pronto Soccorso nelle tre province. Si raccomanda ai cittadini di sottoporre gratuitamente al controllo tutti i funghi raccolti o regalati. Solo l’esperto Micologo, tramite l’osservazione dei funghi e le sue competenze specifiche in materia, può determinare la commestibilità o la tossicità delle specie dei funghi raccolti e pertanto sono assolutamente da evitare metodi di riconoscimento non scientifici, o peggio il “sentito dire”.

L’Asl ricorda che per rendere più agevole il controllo del micologo i funghi devono essere presentati in contenitori rigidi e forati (cestini) possibilmente: interi (non recisi o tagliati, non spezzettati, non lavati, non raschiati o comunque privi di parti essenziali al loro riconoscimento); puliti da terriccio, foglie e/o altri corpi estranei e in buono stato di conservazione.

I funghi, che al controllo del micologo non rispetteranno le condizioni sopra indicate e quelli che risulteranno appartenere a specie non commestibili o tossiche/velenose, saranno distrutti.

Ecco l’orario degli sportelli in provincia di Grosseto:

Grosseto – Centro direzionale Villa Pizzetti Viale Cimabue, 109 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,30 alle 13

Arcidosso – Distretto Sanitario Via degli Olmi – martedì e venerdì dalle 11,30 alle 12,30

Massa Marittima – Distretto Sanitario Viale Risorgimento – venerdì dalle 13 alle 14

Follonica – Distretto Sanitario Viale Europa – lunedì dalle 13 alle 14

Manciano – Distretto Sanitario Piazza P. Aldi, 1 – lunedì dalle 13 alle 14

Orbetello – Distretto Sanitario Via Volontari del Sangue – giovedì dalle 12 alle 13