Settore giovanile, ancora soddisfazioni per il Bsc Grosseto

GROSSETO – Al via gli ottavi delle fasi finali Under 12. Allo stadio Simone Scarpelli, domenica 11 settembre, alle ore 11, i biancorossi guidati dal manager Lino Luciani, in quanto campioni regionali della Toscana, se la vedranno con l’Imola Redskin; mentre l’Anzio dolphins scenderà in campo contro l’Alghero. Le due formazioni vincenti, nel pomeriggio, si contenderanno il passaggio ai quarti di finale. “Arriviamo agli ottavi delle fasi finali – dichiara Lino Luciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – dopo un ottimo cammino in campionato. Adesso, però, dobbiamo mantenere alta la concentrazione, consapevoli che ciò che è stato fatto nei mesi precedenti appartiene al passato. Inoltre, abbiamo la fortuna di giocarci il passaggio nel turno nella nostra città e dobbiamo tentare di imporre il nostro gioco”.

Le soddisfazioni per la società del presidente Massimo Ceciarini non si fermano qui. Lo scorso week-end, sul diamante di Arezzo, il Villa Croci Bsc Grosseto Under 15 di Secciani ha avuto la meglio per 9-6 contro il Chianti e per 13-12 contro la formazione di casa in Coppa Toscana. Da sottolineare la buona ed attenta prestazione difensiva dei biancorossi. Domenica 11 settembre, infine, il Villa Croci Bsc under 15 giocherà a Lucca contro le Nuove pantere e l’Abc Massa Carrara.