Polisportiva Giovanile Salesiana in crescita, al via la campagna tesseramenti e affiliazioni

GROSSETO – Ufficialmente aperta la campagna tesseramenti e affiliazioni delle Polisportive Giovanili Salesiane per la stagione sportiva 2022/2023. Il gruppo provinciale di Grosseto apre alla nuova stagione con iniziative sportive e formative che hanno programmato per le società affiliate.

Oltre alle molteplici attività sportive, come ama ricordare il presidente provinciale Matteo Di Marzo, ci saranno una serie di iniziative come ad esempio corsi per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici e tante altre novità, che arricchiranno la nuova stagione sportiva.

La partecipazione alle tante attività progettuali promosse sul territorio, darà la possibilità di esprimere a pieno la ricchezza delle proposte associative e di valorizzarne le finalità educative da condividere tutti insieme.

“Siamo partiti come Ente di Promozione Sportiva – ha detto Di Marzo – circa due anni fa a livello Provinciale, con l’eccellente lavoro svolto dal presidente uscente Mirco Pierattoni cui auguro un in bocca al lupo per il nuovo incarico a livello regionale. L’obiettivo sarà quello di continuare a crescere sempre di più tutti insiemi. La nostra segreteria, con il supporto del Nazionale, starà accanto per eventuali esigenze alle società che decideranno di affiliarsi con le Polisportive Giovanili Salesiane. Con l’affiliazione si potrà godere di tutte le necessarie ed idonee coperture assicurative per praticare uno sport in piena sicurezza e che tuteli la salute dei nostri tesserati”.