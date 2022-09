Hexagon film festival al via: la quarta edizione parte con i “Corti in vetrina”

GROSSETO – Al via la quarta edizione di Hexagon Film Festival, la rassegna di cortometraggi narrativi con sede a Grosseto, ideata dal direttore artistico Lorenzo Santoni.

Si apre come di consueto con “Corti in Vetrina”, appuntamento fisso della ormai consolidata manifestazione culturale grossetana, da quest’anno in una nuova veste, con fruizione completamente digitale in una versione 2.0 che permette ad Hexagon Film Festival di uscire virtualmente dalle mura del Centro Storico di Grosseto, portando il capoluogo maremmano a farsi conoscere in giro per il mondo, come punto della mappa di eventi internazionali dedicati alla cinematografia.

I 10 cortometraggi selezionati dalla direzione artistica per la sezione Corti in Vetrina sono infatti visibili dal 5 settembre e fino alle diciassette di domenica 11 settembre sulla piattaforma streaming del sito ufficiale di Hexagon.

Si tratta di 10 cortometraggi e videoclip a tecnica e tema libero, di massimo 10 minuti provenienti da ogni parte del mondo. Oltre a poterli vedere sarà possibile votare per il corto vincitore di categoria, che si aggiudicherà il premio del pubblico.

La selezione ufficiale 2022 per Corti in Vetrina prevede:

4 a.m. (Descente), Mehdi Fikri, Francia, 2021 (10’)

Happy Marriage, Sana Jafri, Pakistan, 2021 (10’)

La Tela di Penelope, Marco De Biasi, Italia, 2022 (8’)

Mio Nico, Michela Cappelloni, Italia, 2021 (8’)

Offshore (På Djupt Vatten), Lorenzo Follari, Svezia, 2021 (5’)

Rapsodia Sobre Una Manzana, Carlos Calvar, Spagna, 2021 (9’)

Rómulo, Emilio González, Spagna, 2021 (10’)

Slap Me to Sleep, Julien Giovani Stainier, Italia, 2021 (8’)

The Sprayer, Farnoosh Abedi, Iran, 2022 (9’)

You Promised Not to Be Sad, Stanislav Konoplov, Ucraina, 2022 (10’)

Come si vota?

È semplicissimo:

1. Si accede alla piattaforma streaming da questo link: https://www.hexagonfilmfestival.com/vota-il-corto/

2. Si inserisce la password per ogni cortometraggio da visualizzare: CIV2022

3. Si inserisce nome, cognome e contatto mail

4. Si selezionano i propri cortometraggi preferiti e si preme sul tasto “VOTA”

Si può votare una sola volta, per un massimo di n. 3 cortometraggi.

Il vincitore sarà svelato nel corso della serata di premiazioni, sabato 17 settembre al Teatro degli Industri. Un gran galà a ingresso gratuito presentato dalla conduttrice, attrice e modella Flora Contrafatto e dal comico ed attore Davide Calgaro, che si esibirà anche in alcuni suoi monologhi. Ospite d’eccezione Erica Abelardo, con una performance magica di sand art.

Sarà possibile visionare i cortometraggi selezionati per le restanti 4 sezioni in gara nel corso delle serate di proiezione dal vivo, anch’esse a ingresso gratuito, giovedì 15 e venerdì 16 settembre, presso il Polo Universitario di Grosseto.

Hexagon Film Festival è un evento AFIC organizzato da Kalonism APS, con il contributo di Fondazione CR Firenze, Comune di Grosseto, Conad e Tiemme, con il sostegno di Fondazione Grosseto Cultura e Polo Universitario Grossetano.