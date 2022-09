Cena benefica per i territori colpiti dall’incendio, raccolti 15mila euro: «Grazie»

CAMPAGNATICO – Raccolti 15mila euro alla cena di beneficenza organizzata dalle squadre dei cacciatori di Campagnatico a sostegno delle comunità di Cinigiano e Scansano dopo il tragico incendio del luglio scorso.

“Il ricavato della beneficenza, 15mila euro, verrà suddivisa in parti uguali tra i comuni di Cinigiano e Scansano – spiega Giacomo Barzagli, uno dei cacciatori che hanno organizzato l’iniziativa benefica -. Questa cifra è la somma della cena, lotteria e, ci tengo a dire, delle tantissime offerte da parte di associazioni e persone che, pur non essendo presenti all’evento, hanno voluto dare un importante segno di beneficenza e solidarietà. Grazie”.

“Un ringraziamento in primis va alla Pro loco di Campagnatico – continua – che ci ha dato piena disponibilità, sostegno e ospitalità per la realizzazione di questo evento. Grazie a tutte le cuoche ,cuochi, camerieri, cassieri e tutte le persone che ci hanno accompagnato ai tavoli. Grazie a tutte le amministrazioni comunali presenti: Cinigiano, Scansano, Campagnatico e Grosseto. Un grazie particolare va ai sindaci di Cinigiano e Scansano, che hanno evitato il peggio gestendo un’emergenza senza precedenti e dimostrando grande vicinanza ai propri cittadini. Grazie ai Vigili del fuoco e a tutte le associazioni volontarie, i mezzi aerei che si sono prodigati con tutto il loro impegno e la propria disponibilità nell’emergenza degli incendi. Grazie alle persone che pur non essendo cacciatori hanno partecipato a questo evento e a tutti coloro che hanno contribuito economicamente pur non essendo presenti. Grazie a tutti coloro che ci hanno donato qualsiasi tipo di alimento e che hanno reso possibile questa cena insieme alle associazioni. Grazie a tutte le associazioni venatorie presenti e a tutte le forze dell’ordine, che sono fondamentali per la tutela del nostro territorio. Grazie a tutti i rappresentanti politici presenti e anche quelli che, pur non essendo alla cena, hanno dato il proprio contributo. Grazie per l’intrattenimento musicale di Antonio il Boss e i cardellini di Castel del Piano”.

“Infine, grazie alle squadra di Marrucheti, Campagnatico, Migliorini, Fedaini, Montorsaio e Ciaia per aver creato un evento di beneficenza di grandissimo livello e di umanità. Dimostrazione del fatto che tutti insieme facciamo la differenza. Non sembrava facile riuscire a mettere insieme sei squadre di cacciatori e invece c’è stata fin dall’inizio piena sintonia, armonia e collaborazione. Colgo l’occasione per nominare tutte le associazioni e le aziende che hanno contribuito” (di seguito l’elenco): Az. Agr. Forlino Baccinello, Az. Agr. Quadalti Arcille, Az. Sallustri Leonardo Poggi Del Sasso, Az. Le Calle Di Catocci Riccardo, Fattoria La Lecciaia Montalcino, Az. Colle Massari, Oleificio Colline Amiatine, Montalcino Salumi, Panificio Periccioli, Consorzio Produttori Latte Maremma, Oleificio Aldobrandeschi Campagnatico, Ass. Libera Caccia, Confedarazione Dei Cacciatori Toscani (Cct), Comitato Festeggiamenti Arcille, Comitato Folkloristico Marrucheti, Usi Civici Montorsaio, Pro Loco Campagnatico, Distilleria Nannoni, I Frutti Del Grano, Antico Molino Parri, Trattoria La Parolaccia, Poderi Dei Fiori Pietratonda, Basi Silvano, Macelleria Sandri, Ristorante Da Emiliano, Milaneschi Alessandro, Gruppo Folkloristico Cardellini, Antonio Felici (Boss), Consorzio Agrario Arcille E Campagnatico, Campo Di Tiro, Tamburini Di Campagnatico, Macelleria Giulio, Autotrasporti Vittori Andrea, Antichi Gusti Di Maremma, Panificio Baccinello, Cantina Morellino Di Scansano, Ferrari Federico Baccinello, Villa Patrizia, Ristorante 13 Castiglione Della Pescaia, Tutela Del Morellino, Terenzi Scansano.

Foto di Andrea Fabbreschi.