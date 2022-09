Atti osceni alla stazione. Si avvicina ai viaggiatori e mostra le parti intime. Il questore lo rispedisce a casa

GROSSETO – Ha scoperto le parti intime per mostrarle ai cittadini in transito dalla stazione. Per questo la Polizia ha arrestato, per atti osceni, un uomo che passeggiava nella zona della stazione di Grosseto.

L’uomo si avvicinava alle persone in transito mostrando le parti intime. i Poliziotti sono intervenuti prontamente, facendo ricomporre l’uomo che è stato immediatamente condotto negli uffici della Polizia ferroviaria.

Oggi il questore di Grosseto ha emesso, un provvedimento di Foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Grosseto, per un periodo di due anni, nei confronti dell’uomo.

Il provvedimento del Foglio di via è una misura di prevenzione personale, di competenza esclusiva del Questore.

Dall’inizio dell’anno sono 25 i provvedimenti di Fogli di via nel comune di Grosseto adottati dal questore.