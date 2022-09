15 mila dalla Regione per il progetto “Madi-Magazzino delle Idee”

FOLLONICA – Il comune di Follonica ha partecipato all’Avviso Pubblico in attuazione della legge regionale n. 3/22 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, con il progetto strutturato dalle Cooperative Arcobaleno e Melograno” e finalizzato alla “promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di strutture di proprietà o di gestione comunale”.

Il progetto, che prevede attività di sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente, del patrimonio storico e architettonico, riqualificando e animando l’area verde presente all’interno dell’Ex Ilva, è stato finanziato dalla Regione Toscana con l’importo massimo, cioè con euro 15.000 (80% dell’intero progetto).

Il progetto si svolge intorno all’area Ex-Ilva, il cuore storico della città di Follonica. La rigenerazione urbana della vecchia Città Fabbrica ha permesso di dare nuova vita ad alcuni edifici, che ospitano la Biblioteca civica, il Museo Magma e il Teatro Fonderia Leopolda. Nel 2019 i magazzini del Forno San Ferdinando sono divenuti “MAdi- Magazzino delle Idee”.

Il Madi (a sua volta finanziato dalla Cassa di Risparmio di Firenze) ha subito limitazioni nella sua espressione e attività per la pandemia, e trova adesso, in questo progetto, una nuova attualizzazione e promozione, come spazio dedicato alla fascia giovanile, che si propone di essere custode dell’Area Ex-Ilva.

I giovani, proprio grazie a questo progetto che ha riscosso l’approvazione regionale, potranno progettare azioni di sensibilizzazione finalizzate al coinvolgimento della comunità, diventando essi stessi guide alla scoperta della memoria storica della Città Fabbrica, anche con attività di sensibilizzazione verso l’ ambiente e patrimonio storico della Città Fabbrica.

E questo darà loro modo anche di farsi promotori proprio di corretti stili di vita nell’ambito della tutela ambientale: il binomio vincente del progetto è infatti l’attività fisica all’aperto e la tutela e pulizia dell’ambiente, quale l’attività del plogging.

Un bel progetto per sensibilizzare le nuove generazioni in modo attivo, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo locale, intersecando e parlando con altri progetti in corso (Spazi ragazzi, Puliamo il mondo…) e rinnovando l’attenzione e la funzionalità sul Madi, ultima perla della rigenerazione urbana follonichese. in continuità rispetto alla sua originaria progettualità.