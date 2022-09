Si finge veterinario e vende cani con falsi pedigree

GROSSETO – Il questore di Grosseto ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti di una persona resasi protagonista, negli anni, di diversi reati tra cui i delitti di truffa, possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita, insolvenza fraudolenta, falsità materiale commessa dal privato, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

“La destinataria del provvedimento – spiegano dalla Questura -, già con numerosi precedenti penali e senza una regolare attività lavorativa, aveva escogitato un sistema attraverso il quale attirava la clientela della provincia fingendosi medico veterinario e titolare di un allevamento, per vendere cani, fornendo false certificazioni di buona salute e attestazioni di “pedigree” degli stessi animali”.

“Tenuto conto della funzione giuridica delle misure di prevenzione, l’irrogazione dell’avviso orale rappresenta, a ragion veduta, un valido strumento per arginare la pericolosità attuale e crescente dell’autore dei reati ed un deterrente alla commissione di ulteriori condotte riprovevoli”.

“Il questore, infatti, avvisa oralmente il soggetto che mostra una spiccata capacità a delinquere, che esistono elementi di pericolosità sociale, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge, nel caso di inosservanza è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro. La reiterazione della condotta può rilevare come elemento per la proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale ancor più grave, quale quella della sorveglianza speciale, con la possibile applicazione di limitazioni della libertà personale per un periodo fino a tre anni”, concludono dalla Questura.