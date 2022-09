Raffaella Carrà sulle monete da 2 euro: l’omaggio alla showgirl amica della Maremma

PORTO SANTO STEFANO – Il prossimo anno Raffaella Carrà sarà raffigurata sulle monete da 2 euro. Lo ha annunciato il conduttore Fabio Canino durante il Festival della tv di Dogliani (Cuneo).

Un ulteriore riconoscimento alla grande showgirl, scomparsa il 5 luglio dello scorso anno e seppellita nel cimitero di Porto Santo Stefano (Monte Argentario), non lontano dalla sua villa a Cala Piccola, il suo posto più amato dove trascorreva molto tempo.

I Paesi membri della Zona Euro, ogni anno, possono decidere di coniare delle monete commemorative, da dedicare ad un personaggio importante per il Paese proponente o in occasione di un anniversario rilevante. E l’Italia ha deciso che per il 2023 il “posto” sui 2 euro spetterà proprio a Raffaella Carrà, così da omaggiarla per tutto quello che ha fatto per l’Italia e gli italiani dentro e fuori dallo schermo.