Caos in Consiglio comunale, tre consiglieri escono dalla maggioranza: «Molto delusi»

MONTE ARGENTARIO – Il gruppo consiliare “Argentario insieme” esce dalla maggioranza. A darne notizia i tre consiglieri comunali Cecilia Costagliola, Azelio Bagnoli e Michele Vaiani.

“Riteniamo doveroso motivare le ragioni sottese alla nostra decisione di abbandonare i banchi della maggioranza”, scrivono in una nota i consiglieri di “Argentario insieme”.

“Già due anni fa – spiegano -, in occasione della nascita del nostro gruppo, evidenziammo che tale scelta ebbe come primo scopo quello di voler stimolare l’amministrazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma elettorale per i quali i nostri concittadini ci hanno votato. Tuttavia, in seguito al verificarsi di numerose vicende che hanno palesato la volontà del primo cittadino di non voler assolutamente coinvolgere il nostro gruppo nelle scelte politico/ amministrative, abbiamo maturato la consapevolezza di dover lasciare la nostra originaria collocazione in seno al consiglio comunale”.

“Tale consapevolezza, pertanto, altro non è che la naturale conseguenza di decisioni nonché condotte altrui. Un’analisi più attenta del nostro percorso ci consente di poter ritenere che è venuta meno la nostra speranza di veder cessare l’immobilismo a cui abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo. Basterebbe, difatti, rileggere il programma elettorale e verificare quanti punti sono stati messi in atto. A mero titolo esemplificativo, tornano alla mente le ex scuole elementari di Porto Ercole, l’allargamento di Via Barellai di Porto Santo Stefano, il famoso multipiano di Porto Santo Stefano (…)”.

“Delusione? Molta, soprattutto per l’impegno assunto con la cittadinanza e questo è uno dei principali motivi che rafforzano la nostra volontà di restare coerenti con noi stessi”, concludono Costagliola, Bagnoli e Vaiani.